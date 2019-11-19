Antibiyotik her derde deva değildir

Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Bolten, 18 Kasım Antibiyotik Farkındalık Günü sebebiyle açıklamada bulundu. Hüseyin Bolten ''İnsanların ve hayvanların enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan antibiyotikler sağlığa kavuşmanın önemli bir parçası, aynı zamanda hayvan ve insan sağlığında bir dönüm noktasıdır. Zamanla antibiyotiklere karşı gelişen direnç, gelecekte antibiyotiklerin etkinliğinin sürdürebilmesi için bir dizi önlemler almayı gerektirmektedir. İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığının ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olması Tek sağlık anlayışını ortaya çıkarmış ve sağlık için antibiyotik direnci konusunda disiplinler arası çalışmanın yanı sıra antibiyotik kullanan herkesin işbirliğine ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

Antibiyotiklerin hekim kontrol ve gözetiminde olmadan, gerekmedikçe ve uygun olmayan dozlarda, uygun olmayan sürelerde kullanılması sonucu fayda yerine zarar getireceğini ve mikroorganizmalara direnç kazandıracağını belirten Bolten, "İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da rastgele antibiyotik kullanılmaz, mutlaka hekimin belirlediği doz ve tedavi süresinde kullanılmalıdır. Veteriner hekim reçetesi ve aynı zamanda hayvan sağlığı ilaçlarında karekod uygulaması ile antibiyotik hareketleri ve gıdadaki kalıntı izlenerek kontrolsüz antibiyotik kullanımının önüne geçilebilir. Ayrıca aşılama gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması antibiyotiklere ihtiyacı azaltmaktadır" şeklinde konuştu.