Apartmanda korkutan yangın, 3 kişi çatıda mahsur kaldı

Bursa'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangından kaçmak isteyen 3 kişi ise çıktıkları çatıda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdivenle 3 kişiyi kurtardı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi Dobruca Caddesinde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın çatısında yangın çıktı. Dumanı gören apartman sakinleri kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek istedi. Çatı arasında bulunan izolasyon malzemelerinin tutuşmasının ardından büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Çatıya müdahale için çıkan 3 kişi ise bulundukları yerde mahsur kaldı. Dumandan etkilenmemek için çatının uç kısmına kadar ilerleyen apartman sakinleri olay yerine gelen merdivenli itfaiyeyle mahsur kaldıkları çatıdan kurtarıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında maddi zarar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.