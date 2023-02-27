İhlas Haber Ajansı

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Apartmanın çatı katı alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatısı alev alev yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatısı alev alev yandı.


Yangın, saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Elmas Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çatıyı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere merdivenli araçla müdahale ederek, yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü. Çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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