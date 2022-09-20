İhlas Haber Ajansı

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Apartmanın çatı katında yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanın 3.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanın 3. katında kombiden çıkan yangın korkuttu.


Olay, Turgutalp Mahallesi Şehit Er Cemalettin Kolay sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 3. katında kombiden yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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