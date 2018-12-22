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Apartmanın çatısı küle döndü

Bursa’da gece saatlerinde 7 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Bursa'da gece saatlerinde 7 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Küle dönen bina havadan görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, dün gece Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Derince Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede çatıyı sardı. Dumanların fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler 7 katlı binanın sakinleri ile otel olarak kullanılan yan binadaki vatandaşları tahliye ederken binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı.


15 itfaiye aracı ve 40 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Yangının boyutu havanın aydınlanmasıyla beraber gün yüzüne çıktı. Binanın havadan çekilen görüntülerinde, çatının tamamen küle döndüğü görüldü.

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