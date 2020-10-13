Nilüfer Belediyesi'nin pandemi döneminde başlattığı arabalı sinema gösterimine ilgi artıyor.

Bir süredir Balat Atatürk Ormanı'nda meraklılarına arabalı sinema keyfi yaşatan Nilüfer Belediyesi bu kez “Romantik Pazartesi” temasıyla farklı filmleri sinemaseverlerle buluşturuyor. “Karışık Kaset” adlı film sinemaseverlerle buluştu. Yönetmenliğini Tunç Şahin'in yaptığı, başrollerini Sarp Apak, Özge Özpirinçci ve Bülent Emin Yarar'ın paylaştığı romantik komedi ilgi gördü. Arabaları ile film izleyenler Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti.

Romantik filmler kuşağında 19 Ekim Pazartesi günü “Gönül Yarası”, 26 Ekim Pazartesi günü de “İkimizin Yerine” isimli filmler ücretsiz olarak izlenime sunulacak.

Korku filmleri kuşağında 14 Ekim Çarşamba günü “Dracula”, 21 Ekim Çarşamba günü “Korku Seansı”, 31 Ekim Cumartesi günü “Halloween” isimli filmler izleyici ile buluşacak. Komedi filmleri ise Cuma günleri gösterime girecek ve “Neşeli Cuma” temasıyla 16 Ekim Cuma günü “Sevimli Canavarlar”, 23 Ekim Cuma günü “Komşum Totoro”, 30 Ekim Cuma günü “Ratatuy” isimli filmler izlenebilecek.