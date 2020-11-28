Arabalı Sinema ‘Nasipse Adayız' ile final yaptı

Nilüfer Belediyesi'nin film tutkunlarına nostalji yaşattığı Arabalı Sinema etkinliği, “Nasipse Adayız” filmiyle sona erdi. Haziran ayından bu yana ücretsiz düzenlenen etkinlikte, yerli ve yabancı film seçkileri, yetişkin ve çocuklar için animasyon film gösterimleri yapıldı. Toplam 21 film gösteriminin yapıldığı Arabalı Sinema etkinliği, 3 bin 500 izleyiciye ulaştı.

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs pandemisi nedeniyle tiyatro, film gösterimleri, atölyeler ve söyleşiler gibi birçok etkinliğini açık alanda ve dijital ortamda gerçekleştiriyor. Bu etkinliklerden biri de Arabalı Sinema etkinliği oldu. Balat Atatürk Ormanı'nda Haziran, Temmuz, Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilen Arabalı Sinema etkinliği, film tutkunlarına yıldızların altında nostalji yaşattı. İlginin her geçen gün arttığı etkinlikte korku, romantik ve animasyon konseptiyle yerli ve yabancı film seçkileri, yetişkin ve çocuklar için animasyon filmler olmak üzere toplam 21 gösterim yapıldı.

“Yılanların Öcü” filmiyle başlayan Arabalı Sinema etkinliğinde, “İtirazım Var”, “Herşey Çok Güzel Olacak”, “Ah Güzel İstanbul”, “Ölümlü Dünya”, “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar”, “Vesikalı Yarim”, “Unutursam Fısılda”, “Karışık Kaset”, “Gönül Yarası”, “İkimizin Yerine”, “Dracula”, “Korku Seansı”, “Sevimli Canarvarlar”, “Komşum Totoro”, “Kırmızı Kaplumbağa”, “Yukarı Bak”, “Yerdeniz Öyküleri”, “Coco”, “Ruhların Kaçışı” filmleri, izleyiciyle buluştu.

Arabalı Sinema etkinliği, Ercan Kesal'ın “Nasipse Adayız” filminin gösterimiyle sona erdi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle önlemler alınarak gerçekleştirilen Arabalı Sinema etkinliğine sinemaseverler, bilet.nilufer.bel.tr üzerinden ücretsiz davetiye alarak katıldı. Balat Atatürk Ormanı'ndaki etkinlikte katılımcılar hem sosyal mesafe kurallarına uydu, hem de film gösterimi boyunca araçlarını terk etmedi. İzleyenlerin güvenli bir ortamda keyifli vakit geçirdiği Arabalı Sinema etkinliğine, toplam 3 bin 500 film tutkunu katıldı.

Erdem: İlkbaharda devam edecek

Arabalı Sinema etkinliğinin büyük ilgi gördüğünü belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, pandemiye rağmen yoğun önlemler alarak Nilüferliler'i sanatla buluşturmaya devam ettiklerini belirtti. Arabalı Sinema etkinliğine olan talebin yoğun olduğunu ifade eden Başkan Erdem, Arabalı Sinema etkinliğini, ilkbahar döneminde yeniden düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi.