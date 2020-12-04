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Arabasını çalan hırsızı böyle kovaladı

Bursa’da bir arabayı çalmaya çalışan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Bursa'da bir arabayı çalmaya çalışan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Araç sahibinin kovaladığı hırsız kayıplara karıştı.


Olay Yıldırım ilçesinde sabaha karşı meydana geldi. Arabayatağı Mahallesi'nde bir apartmanın önünde park halindeki kapalı kasa kamyoneti gözüne kestiren hırsız arabayı çalmaya çalıştı. Arabayı düz kontak yaparak çalıştıran hırsız, sokaktan geri geri aracı çıkarmaya çalıştığı sırada, aracın sahibi gürültüye uyanarak dışarı çıktı. Araç sahibini gören hırsız arabayı bırakarak kaçmaya başlarken, kısa süreli kovalamaca yaşandı. O anlar başka bir binada bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, hırsız kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis zanlıyı arıyor.

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