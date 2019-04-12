Arabasının lastiğini değiştirirken canından oldu

Bursa'da aracının patlayan lastiğini değiştirmek isteyen bir kişi, arkadan gelen aracın altında kaldı. Şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın meydana geldiği yerde 7 araç birbirine girdi.

Olay, geçtiğimiz gece Bursa-İzmir karayolu 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 JHC 42 plakalı aracın sürücüsü Hasan Güler (34), aracının sol lastiği patlayınca aracını sağa çekerek lastiği değiştirmek istedi. Bu esnada Bursa yönünden gelen 43 AS 057 plakalı kamyonetin sürücüsü Nuh Ş. önce lastiğini değiştiren Güler'e ardından da Murad Bertan (46) yönetimindeki 16 TC 088 plakalı araca çarptı. Hızını alamayan kamyonet yola savrularak A.İ.E. yönetimindeki 34 HV 8146, R.A. yönetimindeki 16 T 80059, K.K. yönetimindeki 10 EU 925, Y.K. yönetimindeki 16 NSG 74 plakalı araçlara çarptı. Meydana gelen kazada Hasan Güler ile Murad Bertan isimli 2 sürücü yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazadan sonra kazayı yapan sürücü Nuh Ş.'nin kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.