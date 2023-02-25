Araç çalıp ilçe ilçe gezen 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı; suç makinesi çıktılar

Bursa'nın Yıldırım ilçesinden İnegöl'e otostop çekerek geldikten sonra 3 araç çalan biri kadın 3 hırsızlık şüphelisi, İnegöl polisinin dikkati üzerine kıskıvrak yakalandılar. Şahısların İnegöl'den yaptığı araç hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

17 Şubat'ta şüpheliler Berat D.(17), Meriç Hüseyin B.(18) ve Buse S.(18) Bursa'nın Yıldırım ilçesinden otostop çekerek İnegöl'e geldiler. İnegöl'ün Kemalpaşa mahallesinde park halinde olan 25 LS 764 plakalı aracı gözüne kestiren 3 şahıs, kapısını açıp düzkontak yaptıkları aracı çalıştırıp kaçtılar. Yıldırım ilçesine giderek gezen şüpheliler, yakıtı biten aracı yol kenarına park ettiler. Hemen ardından başka bir araç aramaya başlayan şüpheliler bu kez de Yıldırım ilçesinde park halindeki 16 ALG 309 plakalı otomobili gözüne kestirdiler. Aracın kapısını zorlayarak açan şahıslar, yine düz kontak yöntemiyle çalıştırdıkları araçla İnegöl'e geldiler. İnegöl de tur atan şahıslar aracın yakıtının biteceğini anlayınca başka bir araç arayışına girdiler. İnegöl'ün Kemalpaşa mahallesinde sokağa park edip, çaldıkları 07 KN 014 plakalı araca binerek yeniden Yıldırım ilçesine gittiler.

Bunun üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlarına peşine düştü. Yıldırım ilçesinde olduklarını öğrenen İnegöl polisi, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahısları kıskıvrak yakaladılar. 3 şüphelide gözaltına alınırken, çalınan 3 araç incelemenin ardından sahiplerine teslim edildi.

30'ar ayrı hırsızlık suçundan sabıkaları bulunan 3 şahıs İnegöl'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.