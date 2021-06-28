Araç hırsızı polise yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 araç çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı. Çalınan son araç ise parçalanmak üzereyken ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre Karacabey'de 3 aracın çalınmasıyla alakalı ilgili ortak çalışma başlatan Karacabey Asayiş Büro Amirliği ve Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli M. Arslantaş (34) Bursa'da son çaldığı aracı bir dükkânda parçalanmak üzereyken yapılan baskınla ele geçirildi.

Çalınan son araç bulunarak sahibi Aytaç Murat'a teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan M. Arslantaş adliyeye sevk edildi. Arslantaş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan aracı bulunarak teslim edilen Aytaç Murat polis ekiplerine teşekkür ederek, “26 Haziran günü sabah erken saatlerde çalınan aracım aynı gün saat 18:00 sularında Bursa'da parçalanmak üzereyken ele geçirildi. Emniyet güçlerimize göstermiş oldukları gayret için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.