Araç tamamen yandı, içindeki Yasin-i Şerif yanmadı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kimyasal malzemelerin olduğu bir depoda çıkan yangında tamamı küle dönen araç içindeki Yasin-i Şerif hiç hasar görmedi.

Işıklı köy yolu üzerindeki yangın, İsmail Bayram'ın evine de sirayet etti. Evin duvarının bir kısmı zarar gördü. Aynı duvarın diğer tarafında bir hasar oluşmadı. Diğer yandan bahçede bulunun 2 adet arazi aracı (ATV) bir motosiklet ve bir otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Mal zararının yanında can kaybı yaşanmaması herkes için teselli oldu.

Bu arada dikkati çeken önemli bir olay yaşandı.

Bahçede bulunan arazi araçları ve otomobil tamamen yanmasına rağmen, yanan aracın güneşliğinde bulunan Yasin'i Şerif' in arka dış kabı dışında hiç zarar görmeden yangından bir bütün olarak çıkması görenleri hayrete düşürdü. Görenler, "Allah kelamı yangından etkilenmedi. Bu da büyük bir mesaj taşıyor" dediler.