Araç üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gençlerin otomobilin üzerine çıkıp, kapılarını açarak trafikteki tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.

Olay dün gece İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi Eskişehir Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde tavanında bir şahıs ve açık olan kapılardan dışarıya sarkan 3 şahsın bulunduğu 16 AEA 431 plakalı otomobil tehlikeye davetiye çıkardı. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Jandarma ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.