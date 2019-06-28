İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aracın camını kırıp cep telefonunu böyle çaldı

Bursa’da güpegündüz araçtan cep telefonu çalan hırsız, önce güvenlik kamerasına sonra polislere yakalandı.

Bursa'da güpegündüz araçtan cep telefonu çalan hırsız, önce güvenlik kamerasına sonra polislere yakalandı.


Mayıs ayı sonunda Osmangazi ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında A.K. isimli vatandaş, arkadaşından emanet olarak aldığı arabaya malzeme yüklemek için park etti. A.K.'nin malzemeleri getirmek için kısa süreliğine arabanın yanından ayrılmasını fırsat bilen hırsız, arabanın açık penceresinden içerisini kontrol etti. Ön koltukta bırakılan cep telefonunu gözüne kestiren şüpheli, arabanın ön kapısını açarak cep telefonunu aldı ve koşarak kayıplara karıştı.


O anlar saniye saniye güvenlik kamaralarına yansırken, yaşanan hırsızlık olayı üzerine A.K. emniyete giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri hırsızlık zanlısı D.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.