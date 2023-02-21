İhlas Haber Ajansı

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Aracın çarptığı adam hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesi Yeni Mahallede meydana gelen kazada hafif ticari aracın çarpıp ağır yaraladığı adam hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahallede meydana gelen kazada hafif ticari aracın çarpıp ağır yaraladığı adam hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, dün saat 22.00 Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi.


Hamzabey Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Bilal Ş.(57) yönetimindeki 16 F 2620 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan Zahadin Murad'a (55)çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınan adam olaydan 7 saat sonra hayatını kaybetti. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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