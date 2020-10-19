İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aracında tüfek olan sürücü polisten kaçtı, ceza yedi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, uygulama yapan polisten kaçan arazi aracı sürücüsü, kovalamaca neticesinde yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uygulama yapan polisten kaçan arazi aracı sürücüsü, kovalamaca neticesinde yakalandı. Araçta ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Sürücüye bin 200 TL ceza kesildi.


İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mesudiye Mahallesi Galericiler Sitesi civarında uygulama yaptığı esnada polisleri gören bir araç kaçmaya başladı. Arazi tarzı olan araç tarlalara daldı. Takibi bırakmayan Yunus ekipleriyle arac arasından nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Sürücü aracı su kanalına düşürünce bırakıp kaçtı. Polisler tarafından sürücü yakalandı. Araç sürücüsüne bin 200 TL ceza kesildi. Araçta yapılan aramada ise bir adet tüfek ele geçirildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.