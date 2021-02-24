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Aracını çalan genci silahla vurarak öldüren iş adamına 15 yıl hapis cezası

Manisa’dan çalınan aracının peşine düşerek yaptığı takip sonucu Bursa’da bulduğu otomobilindeki 2 şüpheliden birini tabancayla öldürdüğü öne sürülen iş adamına 15 yıl hapis cezası verildi.

Manisa'dan çalınan aracının peşine düşerek yaptığı takip sonucu Bursa'da bulduğu otomobilindeki 2 şüpheliden birini tabancayla öldürdüğü öne sürülen iş adamına 15 yıl hapis cezası verildi.


İzmir'den Manisa'ya gitmek üzere 2 Şubat akşamı yola çıkan Ömer Er, yolda otostop yapan Mustafa Alınç ve Murat A.'yı aracına almıştı. Er, daha sonra kullanması için verdiği otomobilinin Alınç tarafından çalınması üzerine aracının peşine düşmüştü. 5 Şubat'ta Bursa'da bulduğu aracındaki Alınç'ı tabancayla ateş ederek öldüren Er, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Ömer Er'in yanındaki Y.O. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, polis kuzeni H.İ.E. de adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.


Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Ömer Er (34) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün yakınları, Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vekili ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık H.İ.E. ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyanlarının ardından tutuklu sanık Ömer Er'i 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık H.İ.E.'nin ise beraatine karar verdi.

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