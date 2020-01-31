Aracıyı ortadan kaldırdı, kaliteli ürünü uygun fiyata sunuyor

Bursa'da bir kuru yemiş firması, il il gezerek aldığı ürünleri uygun fiyata vatandaşlara sunuyor.

Kaliteli ürünleri vatandaşla buluşturmak için kolları sıvayan Menzil Kuruyemiş'in sahibi Hasan Durmayaz, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra baba mesleği olan kuru yemişçiliği yapmaya karar verdi. Türkiye'nin en kaliteli ürünlerini uygun fiyata sunmaya karar veren Durmayaz, Türkiye'nin 35 ilini gezerek her ilde yetişen kaliteli ürünleri bizzat kendi seçerek aracıyı ortadan kaldırıp kaliteli ürünleri müşterilerine sundu. Şu an 3 şubeye ulaşan Menzil Kuruyemiş, Bursa'nın en kaliteli ürünlerinin satışını yapıyor. Bünyesinde 900 ürün çeşidi bulunduran firma, kuru yemiş, baharat, şifalı otlar, kuru meyve ve sebze satışı yapıyor.

Başarı hikayesini anlatan Hasan Durmayaz, "Ben bu sektörde ikinci kuşağım; babam bu işe 10 metrekare dükkanda başladı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra baba mesleğini yapmaya karar verdim. Ben işi devraldıktan sonra mağaza sayımızı 3 şubeye çıkartım, daha sonra Hollanda, Belçika ve Fransa'ya toptan ihracat yapmaya başladık. Mağazalarımızda bulunan ürünler bizzat kendim il il gezip aldığım seçme ürünler. Ben toptancıyı aradan çıkarttım, kendim hasat zamanları 35 vilayeti tek tek gezip en kaliteli ürünleri alıp uygun fiyata müşterilerime sunuyorum. Mağazalarımızda 900 çeşit ürün bulunmakta, Bursa'da Çekirge semti, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Özlüce olmak üzere 3 şubemiz var" dedi.