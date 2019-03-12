Aracıyla 150 bin liralık malzeme çaldı

Bursa'da bir kişi girdiği kafeden aralarında 24 tane antika kilimin de bulunduğu 150 bin lira değerinde 85 parça malzeme çaldı. Aracıyla kaçan hırsız çok geçmeden polis ekiplerince yakalandı. Adli makamlara sevk edilen hırsız tutuklandı.

Bursa'da M.A. isimli bir şahıs aracıyla bir kafeden 24'ü antika kilim olmak üzere 150 bin lira değerinde 85 parça ürün çaldı. Konuyla ilgili gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden M.A.'nın kimliğini tespit etti. Şahsın evine baskın düzenleyen ekipler şüphelinin evinde ve deposunda arama yaptı. Aramalarda Osmangazi ilçesinde bir kafeden çalındığı tespit edilen tarihi değeri bulunduğu beyan edilen 24 adet kilim, 5 adet cam semaver, aksesuar olarak kullanılan bakır tepsi, avize, radyo, plak çalar, nargile aparatları gibi toplamda 150 bin liralık 85 parça malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.