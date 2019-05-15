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Aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı

Bursa’da seyir halinde giden otomobile başka bir otomobilden ateş açıldı, olayda 1 kişi yaralandı.

Bursa'da seyir halinde giden otomobile başka bir otomobilden ateş açıldı, olayda 1 kişi yaralandı.


Olay, Dumlupınar Mahallesi Fındık Sokak'ta iftar saatinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aracıyla seyir halinde olan Ali Kevser Can'a (40), başka bir araçtan ateş açıldı. Olayda Can yaralanırken, saldırganlar ise kayıplara karıştı.


Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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