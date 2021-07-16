Araçlar hurdaya döndü, anne kız yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gemiç Mahallesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan anne ile kızı yaralandı.

Kaza, sabah 08.45 sıralarında Orhangazi-İznik güney karayolu Gemiç mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Nihat Ulupınar (35) idaresindeki 16 ACK 7567 plakalı otomobil Gemlik istikametinden İznik istikametine seyir halindeyken, Gemiç kavşağında ara yoldan ana yola çıkış yapmak isteyen Hayati Pekdaş (52) idaresindeki 16 S 7567 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Nihat Ulupınar'ın eşi Elif Ulupınar ile kızı 12 yaşındaki Ebru Ulupınar yaralandı. Araçtaki sürücü Nihat Ulupınar ile diğer çocukları 8 yaşındaki Emir Ulupınar ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı anne kız ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.