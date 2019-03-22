Araçlardan ruhsatsız silah ve uyuşturucu çıktı

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında 3 araçta ruhsatsız silah ve bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bursa-Ankara karayolunun gidiş ve dönüş şeritlerinde uygulama hız kesmeden devam ediyor. Şehrin giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalarda şüphelenilen araçlar durdurularak didik didik aranıyor. Aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve mermileri ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Silahla yakalanan sürücülere cezai işlem uygulandı.