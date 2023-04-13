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Araçtan ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda arkadaşlarıyla sokakta sohbet eden şahıs, henüz ismi belirlenemeyen şahıs tarafından bacağından tabancayla yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda arkadaşlarıyla sokakta sohbet eden şahıs, henüz ismi belirlenemeyen şahıs tarafından bacağından tabancayla yaralandı.


Olay Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 arkadaşı ile sokakta sohbet eden Halil İbrahim K.'ya (35) yoldan geçen 16 AVM 200 plakalı araçtaki henüz ismi öğrenilemeyen şahıs tarafından tabancayla ateş edildi. Tabancadan çıkan mermi, Halil İbrahim K.'nın (35) sol bacağına isabet etti. Halil İbrahim K. mermiyle yaralanırken, şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.


Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis şüpheliyi arıyor.

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