Aralık ayında Bursa'dan 6 bin 172 kişi havalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı'nın 2021 yılı Aralık ayında 6 bin 172 kişinin uçuş gerçekleştirdi.

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 6 bin 109, dış hat yolcu trafiği 63 oldu. Böylece aralıkta toplam 6 bin 172 yolcuya hizmet verildi. Aralık ayında, Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 25, dış hatlarda 4 olmak üzere toplamda bin 29'a ulaştı. Kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise aralık ayında toplamda 62 ton oldu.

2021 yılı içindeyse yolcu trafiği 77 bin 515, uçak trafiği 15 bin 504, yük trafiği ise bin 512 ton olarak gerçekleşti.