Arama kurtarma köpeği tepki verdi, suyun yolu değiştiriliyor

Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarında arama kurtarma köpeği tepki verdi. Genç kızı bulmak için dere suyunun cereyan yönü değiştiriliyor.

Kestel ilçesinin Narlıdere köyü mevkinde 3 gün önce yaşanan sel felaketinde kaybolan genç kızı arama çalışmalarında arama kurtarma köpeğinin 2 kişinin cesedinin bulunduğu bölgede tepki verdi. Bunun üzerine suyun cereyan yolu değiştirilerek arama çalışması yapılıyor. Azgın sel sularına kapılan ve 3 gündür aranan 17 yaşındaki Derya Bilen'in arama çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. AFAD, JAK ve belediye ekiplerinin haricinde çok sayıda sivil arama kurtarma ekibinden oluşan 161 kişinin katıldığı çalışmalarda, vadi kenarları ve kayaların altlarını arayan ekipler, çamurların içinde kayıp genç kızı bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar esnasında 2 kişinin cesedinin bulunduğu kanyondaki dere kenarında arama kurtarma köpeğinin tepki vermesi üzerine, bu bölgede çalışmalara hız verildi. Ekipler, köpeğin tepki verdiği bölgede bulunan toprağı tahliye ederek, suyun yatağını değiştiriyor. Genç kız büyük ümitlerle aranmaya devam ediyor.