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Aranan genç suç aletiyle yakalandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde silahla yaralama olayına karışan şahıs suç aletiyle birlikte yakalandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde silahla yaralama olayına karışan şahıs suç aletiyle birlikte yakalandı.


Mustafakemalpaşa Züferbey Mahallesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu iddia edilen K.T. isimli şahıs ile A.B. arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmayla başlayan kavgada K.T kurşunların hedefi olurken A.B. olay yerinden kaçtı. Silahla adam yaralayıp daha sonra kayıplara karışan A.B. (21) İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerince suç aletiyle birlikte yakalandı.


Silahla yaralama suçundan adliyeye çıkarılan A.B. mahkemece tutuklandı.

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