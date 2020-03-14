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Aranan kanser hastası yaşlı adam aracında ölü bulundu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ailesi tarafından emniyete kayıp ilânı verilen yaşlı adam aracında ölü bulundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ailesi tarafından emniyete kayıp ilânı verilen yaşlı adam aracında ölü bulundu.


65 yaşındaki Hüseyin Sabri Budulgan, Hasanbey Mahallesi'nde aracı içinde ölü bulundu. 34 YK 144 plakalı otomobilde hareketsiz hâlde yatan bir kişiyi gören mahalle sâkinleri emniyete ihbarda bulundu. Ekipler, araçta cansız bedenini buldukları şahsın, 65 yaşında ve kanser hastası Hüseyin Sabri Budulgan'a ait olduğunu belirledi. Eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ihbarı verildiği öğrenilen Budulgan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Olayla alâkalı tahkikat devam ediyor.

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