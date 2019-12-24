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Aranan personel olmak istiyorsanız bu kursu kaçırmayın...

Masaj sektöründe sadece kalifiye ve sertifikalı personelin çalışması amacıyla dönemsel kurslar açan Essplus Akademi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı kursunu 27 Aralık’ta bir kez daha başlatıyor.

Masaj sektöründe sadece kalifiye ve sertifikalı personelin çalışması amacıyla dönemsel kurslar açan Essplus Akademi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı kursunu 27 Aralık'ta bir kez daha başlatıyor. Sadece 10 kişilik kontenjanı bulunan kursu başarıyla tamamlayanlar uzman olmaya da hak kazanacak.


Bursa'da MEB onaylı masaj eğitim sertifikası veren Essplus Akademi, yeni dönem kurslarını 27 Aralık'ta başlatıyor. Sektöre kalifiye personel kazandırılması amacıyla düzenli aralıklarla bu kursları açtıklarını belirten Essplus Akademi Kurucu Ortağı Gülin Çifçi, 10 kişilik kontenjan ile sınırladıkları kursu tamamlayanların uzman belgesi alma hakkını elde ettiklerini vurguladı.


Masaj sektörünün yeniden canlandırılması için sadece kalifiye personelin bu alanda çalıştırılması gerektiğini vurgulayan Gülin Çifçi; “Sektörün ciddi bir denetim mekanizmasına sahip olması gerekiyor. Aynı zamanda gerçek anlamda bu işin eğitimini almış ve kendisini geliştirmiş personellerin istihdam edilmesine özen gösterilmeli. Doğru masaj uygulaması, insan sağlığı için son derece faydalıdır. Kurslarımızda bu işin uzmanlarından eğitim almak ve mesleğin doğrularını öğrenmek mümkün. Kursu bitiren arkadaşlarımız Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alacaklar. Uzman olmak ve sektörde aranılan personel olmak isteyen herkesi kısıtlı kontenjanlarımızdan faydalanmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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