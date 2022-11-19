İhlas Haber Ajansı

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Aranan şahıs berber kılığına giren jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Bursa’da uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan bir kişi berber kılığına giren jandarma ekipler tarafından yakalandı.

Bursa'da uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan bir kişi berber kılığına giren jandarma ekipler tarafından yakalandı.


Bursa'da uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan (27) Ü.Ç. jandarma ekipleri tarafından teknik takibe alındı. Yapılan takip neticesinde şüphelinin Yıldırım ilçesinde bir berbere gideceğini belirleyen ekipler berber kılığına girdi. Tıraş olmaya gelen Ü.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Karakolda işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan Ü.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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