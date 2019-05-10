Arap turizmcilerin Bursa ilgisi

Uluslararası turizm fuarlarında sık sık boy gösteren Bursa'nın son durağı Dubai Arap Seyahat Pazarı Turizm Fuarı oldu. ‘Yeşil Bursa' temasıyla hazırlanan ayrıcalıklı stantta kentin değerleri öne çıkarılırken, Arap turizmciler Bursa standına yoğun ilgi gösterdi.

Bursa'nın yeni rotasını turizm olarak belirleyen ve turizm gelirlerinin artması için de öncelikle tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası fuarlarda boy göstermeye devam ediyor. İstanbul, Hollanda, Cidde, Malezya, Çin ve Avusturya'da düzenlenen fuarlarda stant açan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, şimdi de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Bursa'yı tanıttı. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği adına Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü'nün katıldığı stantta yeşil temasının öne çıkarıldığı ayrıcalıklı stant Arap turizmcilerin yoğun ilgini gördü. Bursa turizm dinamiklerinin bir araya gelerek Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile birlikte Bursa'ya yönelik paket programların, otellerin ve turizm odak noktalarının tanıtıldığı fuarda, TÜRSAB'a bağlı seyahat acenteleri, GÜMTOB'a bağlı otel temsilcileri ve Teleferik A.Ş. 4 gün boyunca Arap turizm yatırımcıları ile Bursa'ya ilgi duyan kişilere Bursa'yı anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan'ın katılımıyla devam eden fuarda Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Ercüment Yılmaz, Turizm Koordinatörü Anıl Bayık ve Rehber Faruk Kurt Bursa'nın sahip olduğu doğal ve tarihi kimliğini ziyaretçilere aktardı.