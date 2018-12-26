“Ard-a Kalan Art-a Kalan” sergisi

Gör. Aysun Çölbayır'ın yürüttüğü Seramik Sanat Atölye Dersi öğrencileri, “Ard-a Kalan Art-a Kalan” konsepti ile geçen yıl başlatılan serginin devamını açtı.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı Galerisinde açılan sergide öğrenciler Pelin Karakaş, Ceyda İrem Arifoğlu, Büşra Arslan, Beyza Kavuş, Ayşe Koçer, Firdevs Dinçer, Rümeysa Kaptan, İsmail Akgün, Melike Polat, Esin Nazlı Çınar, Rabia Bürhan, Beyza Gelgit, Betül Beyazgül, Nesrin Çay, Merve Şeker, Cihan Demir, Ayşe Şahin ve Gülten Kaya, önceki dönem seramik işlerinden kalan çalışmaları kullanarak, yeni bir düşünce ve estetik anlayış ile oluşturdukları seramik işlerini sergiledi.

Zaman, enerji, malzeme tasarrufu merkeze olan bu çalışmaların yer aldığı sergi, 28 Aralık gününe kadar görülebilecek.