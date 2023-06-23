İhlas Haber Ajansı

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Arıların saldırısına uğrayan genç hastanelik oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Şipali Mahallesinde meydana gelen olayda arıların soktuğu genç, hastanelik oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Şipali Mahallesinde meydana gelen olayda arıların soktuğu genç, hastanelik oldu.


Olay, İnegöl ilçesine bağlı Şipali Mahallesi'nde bir tarlada meydana geldi. Ali G.(19), tarlada otururken bir anda arıların saldırısına uğradı. Arıların kolundan soktuğu genç, alaerjisi olduğu için fenalık geçirmeye başladı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekibi sevk edildi. Ölümden dönen genç, Ambulansla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı.


Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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