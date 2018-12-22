Arkadaşını 56 yerinden bıçaklayan sanığa müebbet hapis

Bursa'da arkadaşını 56 yerinden bıçaklayıp kafasını keserek öldüren sanık 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı mevkiinde geçtiğimiz Kasım ayında meydana geldi. Traktörüyle bölgeden geçen bir vatandaşın yerde hareketsiz yatan şahsı fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin 56 yerinden bıçaklanarak kafasının kesildiğini tespit etti. Kadir Çevik'e ait olan ceset yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilip olayın faili Davut Şahin ise incelenen güvenlik kameralarıyla tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalanmamak için arabasının döşemelerini yıkayan Şahin ilk ifadesinde suçu kabul ederek cinayeti nasıl işlediğini itiraf etti.

Olaydan sonra tutuklanarak cezaevine konulan Davut Şahin hakkında adam öldürme suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Şahin, Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Daha önceki ifadelerinde Kadir Çevik'in kendisini küçük düşürdüğünü ve aracıyla uyuşturucu satmaya çalıştığını ileri süren Şahin karar duruşmasında ise "pişmanım, böyle olmasını istemezdim" dedi. Şahin'in avukatları ise sanığın tahrik edildiğini belirterek haksız tahrik indirimi yapılmasını talep etti.

Duruşmaya kısa bir ara verdikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti Şahin'e kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezası verdi. Duruşmaya katılan Kadir Çevik'in ailesi verilen kararla derin bir nefes aldı.