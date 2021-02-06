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Arkadaşını eve bıraktı, birlikte yemek yedi, ama pahalıya patladı

İnegöl ilçesinde arkadaşını eve bırakıp birlikte yemek yiyen genç, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince 3 bin 150 TL cezaya çarptırıldı.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor. Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlar hakkında işlem yapılıyor. Bunlardan biri de Yusuf Can Ç. oldu. Kısıtlama öncesi arkadaşını evine bırakan genç birlikte yemek yediler. Kısıtlama saatinin geldiğini fark etmeyen genç, arkadaşının evinden çıkıp evine giderken polislere yakalandı. Polislere sunduğu mazeret onu kurtarmadı. Yusuf Can Ç'ye kuralları ihlal etmekten dolayı 3 bin 150 TL ceza kesildi. Şahıs daha sonra evine gitti. Aynı bölgede yapılan denetimlerde bir Suriyeli gence de kısıtlamayı ihlal etmesinden dolayı ekipler tarafından ceza kesildi.

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