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Arkadaşını öldüren şahıs hakim karşısına çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde önceden aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Nejdet Çetin’i (48) bıçaklayarak öldüren Selim Y.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde önceden aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Nejdet Çetin'i (48) bıçaklayarak öldüren Selim Y.'nin (25) yargılanmasına başlandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, 4 Ekim 2018 tarihinde Sinanbey Mahallesi Kamer Sokakta meydana geldi. İnşaat malzemesi firmasında çalışan ve rahatsızlığı bulunan Necdet Çetin ilaç yazdırması için iş arkadaşı Selim Y.'ye kimliğini verdi. Ancak Selim Y. daha önce alınan ilaçların süresi bitmediği için ilacı yazdıramadı. Sabah saatlerinde arkadaşının evine ilaçları almak için giden Necdet Çetin, ilaçların olmadığı cevabını alınca tartışma çıktı.Bunun üzerine Selim Y. Necdet Çetin 3 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Çetin olay yerinde hayatını kaybederken Selim Y. polis tarafından gözaltına aldı. Adliye sevk edilen Selim Y. tutuklandı.


Tutuklu sanık Selim Y., İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Sabah Evimin önüne gelip zile bastı bana küfür etti. Ben bir anlık öfkeyle aldığım bıçakla kendisini bıçakladım. Çok pişmanın dedi. Duruşma, eksik evrakların tamamlanması talebiyle 19 Temmuz tarihine ertelendi.

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