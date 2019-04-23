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Arkadaşını vuran kadın serbest kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle yaralayan kadın, çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf ettikten sonra serbest kaldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle yaralayan kadın, çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf ettikten sonra serbest kaldı.


Olay, geçtiğimiz akşam Ortaköy Mahallesi Kümeevleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.D. ile T.B. adlı kadın arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Münakaşa kısa sürede kavgaya dönüştü. Evden tüfeği alan T.B, Ö.D'yi kolundan vurarak yaraladı ardından firar etti. Yaralı şahıs durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yaralı şahsı, meyve bahçesinde kanlar içerisinde yatar vaziyette buldu. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ö.D. Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından Ö.D. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Olay sonrası firar eden T.B jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. T.B ifadesinde suçunu itiraf ettikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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