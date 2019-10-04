Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığın aklî dengesi araştırılıyor

Bursa'da birlikte alkol aldığı arkadaşını boğazını keserek öldüren ve mahkemede şizofren olduğunu, cinayeti hatırlamadığını ifade eden sanığın aklî dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılıyor.

2018 yılı Ocak ayında Tophane yamaçları olarak bilinen bölgede akşam saatlerinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Celil Tükenmez'i (58) önce bıçaklayan Yılmaz K. (50), ardından boğazını keserek öldürdü. Şüpheli olayın ardından tutuklandı.

"Olayı hatırlamıyorum"

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Yılmaz K., Koah hastası olduğunu ve uzun süredir tedavi gördüğünü söyleyerek, "O gün yolda yürürken Celil ve yanındaki arkadaşları beni yanlarına çağırdılar. Gittim ama sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Yılmaz K, "Beni yaralamamış olsaydı suçu böyle olay olmazdı. Kendisi kardeşini öldürmüş bir kişiydi. Bu hususların gözetilerek tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.