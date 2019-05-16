Arkeolog Coşkun Özgünel “smintheion kazıları”nı anlattı

Nilüfer Belediyesi ve Arkeologlar Derneği Bursa Şubesi'nin düzenlediği konferansa katılan Arkeolog Prof. Dr. Coşkun Özgünel, Kuzeybatı Anadolu'da Biga Yarımadası'nın güneybatısında sürdürdüğü Smintheion kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Düzenlenen atölye ve konferanslarla yaşayan müze kimliğini en iyi şekilde yansıtan Edebiyat Müzesi, Smintheion Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Başkanı ve Alman Arkeoloji Enstitüsü muhabir üyesi olan Prof. Dr. Coşkun Özgünel'i ağırladı. Klasik arkeolojinin duayeni ve hocaların hocası olarak kabul edilen Özgünel, “Apollon Smintheus ve Homeros” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Konferansa, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri de yoğun katılım gösterdi. Arkeologlar Derneği Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'in de katıldığı konferansta Özgünel, Kuzeybatı Anadolu'da Biga Yarımadasının güneybatısında sürdürdüğü Smintheion Kazıları'nda bilim dünyasına kazandırılan bulgu ve tespitlerle birlikte kent içinde yapılan restorasyon çalışmalarında gelinen aşamayı aktardı.

Özgünel, Apollon'a ait olan Geç Hellenistik Dönem'de, Anadolu'nun önemli tapınaklarından birisine sahip olan kentteki, benzerlerine az rastlanan figürlü tasvirlerin yer aldığı frizler ve figürlü sütun tamburların Anadolu tarihi açısından önemini vurguladı. Bu frizlerde Antik Dönem'in en eski edebi metinleri ve destanları arasında gösterilen, İzmirli Homeros'un Troya Savaşı'nı anlattığı hikayelerin tasvirleri olduğunu hatırlatan Özgünel, “Bu alandaki çalışmalarımızın bir nedeni de, unik yapının ve onun mimari bütünlüğü içinde can bulan Ilyada Destanını araştırmaktır. Zira Karanlık Çağ sonrası güçlenen Ege'nin batı kıyıları ve adalarında, ‘Hellenistik Cag ve Sanatı' dediğimiz, halkın özünden çıkan yeni oluşum; bu toprakların yontucularını, mimarlarını ve nice düşünürlerini hayatımıza katmıştır” dedi.