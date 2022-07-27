Arkeopark'ta çağlar öncesine yolculuk

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8500 yıllık geçmişi olan Arkeopark'ta buluşturduğu tarih meraklılarına ‘Hitit çivi yazısı ve Gordion mozaik yapımının ardından' şimdi de tarih öncesi yöntemlerle bitki lifleriyle ip yapım deneyimi yaşattı.

Sosyal ve kültürel etkinliklerini hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarih meraklılarına zamanda yolculuk yaptırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü bünyesinde arkeoloji bilincinin oluşturulması ve uygulamalı saha çalışmalarının yapılması amacıyla kurulan Arkeoloji Kulübü, 8500 yıllık geçmişi bulunan Arkeopark'ta çeşitli atölye çalışmaları düzenliyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan Hitit çivi yazısını ve Gordion mozaiklerini uygulamalı olarak tarih meraklılarına öğreten Arkeoloji Kulübü, şimdi de tarih öncesi yöntemlerle bitki lifleriyle ip yapım deneyimini tarih severlere yaşattı. Uygun ağaçlardan seçilen dalların kabuklarını liflerine zarar vermeden çıkaran tarih meraklıları, ince şeritler halinde ayırdıkları lifleri kaynatıp kuruttuktan sonra örerek ip haline getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Arkeoloğu Volkan Karaca, Arkeopark'ta atölyelerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi. Ayda iki üç tane program düzenlediklerini belirten Karaca, ilginin çok iyi olduğunu belirterek, tüm arkeoloji meraklılarını çalışmalara davet etti.

Bitki lifleriyle ip yapım atölyesine katılan gençler, Arkeoloji Kulübü'nün gerçekleştirdiği faaliyetlere keyifle iştirak ettiklerini belirterek, tüm arkeoloji meraklılarını etkinliklere katılmaya davet etti.