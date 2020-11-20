Aromatik bitkiler Karacabey'de yeni gelir kapısına dönüşebilir

300 dönümlük bir alanda gerçekleştirilecek olan yeşillendirme çalışmalarına, önceki gün ağaç dikimleri ile devam edildi. Tamamlandığında yemyeşil bir botanik bahçeye dönüşecek parkta 2 binden fazla ağacın yanı sıra 55 bin m2'lik alanda on binlerce aromatik bitki yer alacak.

Bu kapsamda 300 dönümlük bir alanda gerçekleştirilecek olan yeşillendirme çalışmaları,Karacabey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünce yetiştirilen fidanların dikimi ile önceki gün başladı.

Kısa bir süre önce Belediye Başkanı Ali Özkan parkı ziyareti sırasında ekilen lavantaları incelemiş ve burada yaptığı açıklamada Öğretmenler Parkının çeşitli ağaç ve aromatik bitkilerle süsleyeceklerini ifade etmişti. Daha önceden park içerisinde 10 bin m2'lik alanda 15 bin lavanta ekimi gerçekleşmişti.

Yapılan çalışma kapsamında, içerisinde ılgın, ıhlamur, çınar, defne, teşbih, palmiye gibi çeşitli ağaçlardan 2 binden fazlasının toprakla buluşturulacağı duyuruldu. Bunun yanında, parkta 55 bin m2'lik alanda oluşturulacak aromatik bitkiler bahçesinde de kekik, biberiye, adaçayı, papatya, reyhan, melisa, ekinezya, lavanta, altınotu, kuşburnu, kızılcık, böğürtlen, yabangülü, safran ve hatmi ağacı gibi kokulu bitkilerin yer alacağı açıklandı.

“Lavantayı Karacabey'de gelir kapısına dönüştürebiliriz”

Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sadece görsel yönden değil, aynı zaman lavantayı Karacabey'de gelir kapısı haline de getirebiliriz. Bununla ilgili ekiplerimiz bir yandan üretim için çalışırken, bir yandan da teşvik amacıyla Ar-Ge çalışmaları yapıyor. Böylece kırsal mahallelerimizde belki yeni bir gelir kapısı açmış olabiliriz. Çünkü lavanta kurak yeri seviyor. Çok sulanması gerekmiyor. Bunun yanında, ticari yönden de aranan ürünlerden olduğu için bununla ilgili teşvik edici çalışmalar planlıyoruz. Bunun yanında ejder meyvesi, ekinezya, ada çayı gibi çeşitli ürünlerde listemizde” dedi.

“Yeşil Karacabey vurgusu”

Başkan Özkan, “Yeşil Karacabey parolası ile ilçemizdeki peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları her boyutta devam ediyor. İşte bu parkımızda 300 bin metrekarelik devasa alanda, nüfusu 83 binlerde olan bir alanın peyzaj çalışmasından bahsediyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamladık ve üstyapı çalışmaları da artık bitti diyebiliriz. Peyderpey bu alanda 2 binden fazla ağaç toprakla bulaşacak. Bu da 'Yeşil Karacabey' felsefesiyle yürüttüğümüz çalışmalarda önemli bir kilometre taşı olacak. Bütün Karacabey'imizde yeşil alan çalışmalarını sürdürmeyi ve önümüzdeki 1-2 sene içerisinde, Karacabey'i çepeçevre kuşatmayı düşünüyoruz. Karacabey'imiz bu yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla, ‘sözde değil özde yeşil Karacabey' imajına ve görüntüsüne kavuşacak” ifadelerini kullandı.