Arsa ve arazi, konutu tahtından etti

Açıklanan verilere göre, Türkiye genelindeki Mart ayı satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 21,4 geriledi.

Türkiye genelinde Mart ayında 105 bin 476 konut satılırken, konut satışlarının ilk 3 aylık dönemine bakıldığında geçen yıla göre yüzde 11,5 azalışla toplamda 283 bin 215 adetlik bir satış gerçekleşti. Elfi Gayrimenkul Kurucusu ve Broker'ı Özkan Aydemir, depremler sebebiyle vatandaşlarımızda oluşan tercih değişikliğine dikkat çekti. Aydemir, “Deprem felaketinden sonra pek çok kez tekrarladık. Ama tekrar etmede fayda var. Vatandaşlarımız artık alacağı konut için havuzu, otoparkı, parkı ve bahçesi olmasa da olur. Yeter ki depreme karşı dayanıklı, güvenli olsun diyor. Bu düşünce toplumun her kesimindeki bireye iyice yerleşmiş durumda. Bu durum inşaat firmalarının da gelecekti projeleri için oldukça önem arz eden bir hadise. Gayrimenkul sektöründe depremlerden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylemiştik. Bir kez daha tekrar etmiş olalım” dedi.

Mart ayında toplamda 277 bin 496 gayrimenkul satışının gerçekleştiğinin altını çizen Özkan Aydemir, bu satışlardaki arsa ve arazi oranının arttığına vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Bu satışların 105 bin 476'sı konutta, 93 bin 187'si arsada, 51 bin 646'sı tarlada, 10 bin 542'si de iş yeri satışında ve geriye kalan ise diğer taşınmazların satışıyla gerçekleşti. Bu dönemde yapılan arsa ve tarla satışı toplamda 144 bin 833 olarak gerçekleşerek konutu geride bıraktı. Bu da demek oluyor ki, vatandaşlarımız artık gayrimenkul tercihinde arsa ve araziye öncelik veriyor. Pek çok sebeplerden dolayı arsa ve arazi satışları, konutu tahtından etmiş durumda. Aslında bunun ilk belirtilerini geçtiğimiz ayda almıştık. Ama bu ay daha da net şekilde fark edildi. Konut alımlarında düşüşün pek çok nedeni var demiştik. Bunlardan iki örnek vermek isterim; konut kredilerine ulaşımda yaşanan zorluklar ve Enerji Kimlik Belgesi'nden dolayı 2 milyon üzerindeki dairelerde bankaların eksper işleminde değerin yarısına kadar kredi vermesi. Hal böyle olunca da düşüşlerin yaşanması çok doğal. Bu değişimin konut lehine dönmesi biraz zaman alacağını düşünüyorum.”

Konut fiyatlarının artış hızıyla ilgili de konuşan Özkan Aydemir, “2023 yılı Şubat ayında konut fiyatlarındaki artış veya düşüşleri istatistiksel olarak ortaya koyan konut fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,4 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 141,5, reel olarak ise yüzde 56,3 oranında artmıştır” diye konuştu.