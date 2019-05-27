Arslan Bey'in Kerimesi İznik'te sergilendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Arslan Bey'in Kerimesi' oyununu Milli İrade Meydanı'nda İznikli sanatseverlerle buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün koordinasyonu ile İznik Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen , ‘Arslan Bey'in Kerimesi' oyunu seyircilerden büyük alkış aldı.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, tüm ilçelerde yaşayan vatandaşları tiyatro ile buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Her Yerde Tiyatro' projesi kapsamında, sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Ramazan boyunca gösterimlerine devam eden sanatçılar, ‘Leyla ile Mecnun' ve ‘Arslan Bey'in Kerimesi' oyunlarıyla izleyicilere keyifli gösteriler sundu. ‘Leyla ile Mecnun' adlı oyunu, Orhaneli ve Büyükorhan Armutçuk'da sahneleyen tiyatrocular, ‘Arslan Bey'in Kerimesi' ile de İznik, Güzelyalı, Mudanya'da sanatseverlerin karşısına çıktı. Anonim bir orta oyunu metni olan Tireli'den uyarlanan ‘Arslan Bey'in Kerimesi' ise geleneksel Türk tiyatrosunun komik kahramanlarını günümüzde yaşattı. Vatandaşları da zaman zaman oyuna dahil eden sanatçılar, izleyicilerinden bol bol alkış aldı.