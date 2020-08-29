Artan grip aşısı talebine çözüm bulunmalı

Yaptığı açıklamada korona salgınından dolayı bu yıl bütün sağlıkçıların grip aşısı yaptırılması gerektiğini özellikle tavsiye ettiğini hatırlatan Erkan Aydın, normal şartlarda geçtiğimiz sene hariç grip aşısının ağustos ayı sonunda eczanelerde olduğunu ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulduğunu belirtti.

“Grip aşısını geçen yıla kadar 3 firma getirirken geçtiğimiz yıl tek firmaya düşmesinden dolayı talebin neredeyse sadece yüzde 10'u karşılanabilmişti ve büyük sıkıntılar oluşmuştu” diyen Aydın şunları söyledi:

“Şu anda aldığımız haberlere göre de ekim başına kadar aşının gelmeyeceği ve benzer sıkıntıların yaşanacağı öngörülüyor. Bu sene talebin daha da fazla olacağını düşünerek yetkilileri, Sağlık Bakanlığı'nı şimdiden uyarıyoruz. Birkaç firmaya daha ithalat yapma imkanıyla grip aşısının bütün vatandaşlara ulaşabileceği şekilde tedariğinin sağlanması gerekiyor. Zaten koronodan dolayı önümüzdeki süreç aşırı derecede zor geçecek bir de grip aşısının bulunamaması süreci daha da zorlaştıracağını şimdiden söyleyebiliriz.”

1950'li yıllarda aşı üreten bir ülkeyken maalesef bugün bir grip aşısını dahi yurt dışından ithal etmek zorunda kalındığına da dikkat çeken Aydın, yetkililerin bir an önce bu sıkıntılar oluşmadan devreye girmesi gerektiğini ve vatandaşlarımızın bu yıl bu sıkıntıları yaşamaması için tedbir alma çağrısı yaptı.