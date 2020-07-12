Artık 80 yaş üzeri de kalp ameliyatı olabilecek

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Şenol Coşkun, TAVI yönteminin 80 yaşın üzerinde ve açık cerrahinin uygulanamadığı hastalarda kullanılan bir yöntem olduğunu söyledi.

Özellikle yaşı ilerlemiş, kalp hastalığının yanında kronik sağlık sorunları bulunan, genel anestezi alması sakıncalı bulunan ve genel sağlık durumu ameliyata uygun olmayan aort kapak hastaları girişimsel bir yöntem olan TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) ile tedavi edilebilmektedir. Kalbi durdurmadan ve göğsü açmadan kalbe kateter yolu ile ulaşıp daralmış olan kapağın genişletilmesi ve bu genişletilmiş olan bölgeye yeni bir kapağın yerleştirilmesi işlemi olan TAVI, 80 yaşın üzerinde ve açık cerrahinin uygulanamadığı hastalarda kullanılan bir yöntemdir. Acıbadem Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Şenol Coşkun, “Aort kapağı kalpten çıkan ana damarın ağzındaki kapaktır. Yaşla birlikte bu kapakta kireçlenme görülebilmekte ve kapak iyi açılıp kapanamamaktadır. İleri yaşa bağlı olarak ortaya çıkan aort kapak daralması, kadınlarda yüzde 30, erkeklerde ise yüzde 70 oranında görülmektedir. Aort kapak daralmaları genellikle ileri yaş hastalığıdır ve bu hastalarda açık kalp ameliyatı sonrası iyileşme ve normal yaşama dönüş şansı çok düşüktür. Ameliyat sonrasında ciddi akciğer enfeksiyon riski de ortaya çıkabilir. Bu hasta grupları için açık ameliyat şansı genç hastalara göre daha düşük olduğundan, girişimsel yollarla kapak tamiri ya da değişimi yapılabilmektedir. TAVI de bu sebeple tercih edilen bir yöntemdir” dedi.

Daha önce 79 yaşındaki Abdullah Sedat Çelebi'nin 2 defa baypas ameliyatı olduğunu belirten Coşkun, “Aort kapağında darlık vardı. Yaşla birlikte 3'üncü ameliyatı yapma imkanımız yoktu. Biz kapalı yöntemle kasıktan girerek kapağını değiştirmeyi planladık. Dünyada son 5 yıldır kullanımda olan yeni bir tedavi yöntemidir. Hastanın işlemden sonra ayağa kalkması, bu tedavi yönteminde çok hızlı olmaktadır. Diğer tedavilere göre başarı şansı daha yüksektir. Sedat bey gibi ciddi kapak problemi olan 100 hastanın yarısını ilk 6 ay içerisinde kaybediyoruz. Eğer ameliyat edilseydi bu seferde yüzde 20 ile 30'larda ölüm riski vardı. Bizim yaptığımız kapalı yöntemdeki risk ise yalnızca yüzde 3 ile 5 arasındadır. Sedat beyde gayet başarılı bir ameliyat geçirdik. Şu an kendi çok iyi bir durumda. Hayat kalitesi yükseldi” diye konuştu.

Kardiyolojide devrim niteliğinde değerlendirilebilecek TAVI yöntemiyle, ameliyat şansı olmayan ya da yüksek riskli hastaların aort kapağının içine ameliyatsız kateter yardımıyla yeni kapak konulduğunu ifade eden Acıbadem Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serdar Değer, “Bu yöntemle, göğüs açılmadan kapak değişimi sağlanmaktadır. TAVI, girişimsel olarak kalbe yönelik yapılan tüm işlemler ve hasta anjiyo olacakmış gibi kateter masasında gerçekleştirilir. Hastaya, genel anestezi ya da kısa süreli etkiye sahip olan bazı ilaçlar verilerek kısmen uyutulması sağlanır. Hastanın işlem öncesinde genel anestezi mi yoksa sedasyon kullanılarak mı uyutulacağına, genel durumuna bakılarak karar verilir. Hasta uyutulduktan sonra kasık atardamarından girilerek kateter yardımı ile kalbin aort kapağına ulaşılır. Kalbe iletilen kateterle kapağın yerleştirilmesi gereken noktaya ulaşıldıktan sonra büyük bir stent üzerine monte edilmiş kapak o bölgeye yerleştirilir. EKO eşliğinde yapılan işlem sonrası hastaya anjiyo uygulanarak kapağın doğru yerleştirildiğine ve iyi çalıştığına karar verildikten sonra işlem sonlandırılır. İşlemin yapılacağı alana giriş için damar cerrahi olarak açıldığı için işlem sonrası Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı tarafından giriş yeri dikiş ile kapatılır. Uzun süreden beri takip ettikleri bir hasta olduğunu belirten Dr. Serdar Değer, “Aort kapağında ciddi daralmadan dolayı sık sık hastaneye yatması gerekiyordu. Bizde kendisine dünyada çok kullanılmaya başlanan kasıktan girerek TAVI yöntemiyle aort kapak problemini giderdik” şeklinde konuştu.

Uzun süredir kalp rahatsızlığı yaşayan ve gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan Abdullah Sedat Çelebi ise, “Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Hiçbir rahatsızlığım yokmuş gibi hissediyorum. Eskiden 2 adım ötedeki oğluma giderken nefes nefese kalıyordum. Ama artık çok iyiyim. 100 metre yürüdüğüm zaman yoruluyordum. Artık ayaklarım benden önde gidiyor. Beni eski sağlığıma kavuşturan tüm doktorlara teşekkür ediyorum” dedi.