Artık olaylar 'KIRAÇ' sayesinde daha hızlı çözülecek

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından Bursa Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne Kriminal İnceleme Aracı (KIRAÇ) teslim edildi. Aracın teslimi esnasında bir cinayet senaryosu da canlandırıldı. Uzmanlar, işlenen suçtan geriye kalan ipuçlarının toplanışı, olay yeri şeridinin nasıl çekileceğinden delillerin nasıl numaralandırılacağına kadar pek çok bilgiyi göstererek anlattı. En sonunda KIRAÇ içerisinde bulunan dron vasıtasıyla elde edilen delillerden alınan parmak izi, KIRAÇ'ta işleme tabii tutuldu. Geliştirilen parmak izi veri sistemindeki kayıtlarla eşleştirilerek, katil zanlısının kimliği ortaya çıkarıldı.

Failin kimliği olay yerinde tespit edilebiliyor

Kısaca adı KIRAÇ olan araç, yerli ve milli imkânlarla oluşturulmuş mobil laboratuvarda olay yeri inceleme şube gibi hizmet veriyor. Olay yerine götürülen KIRAÇ'ta birçok delil, kimyasal ve fiziki incelemeden dakikalar içinde geçirilebiliyor ve failin kimliği olay yerinde tespit edilebiliyor. Olay yerinde tespit edilen parmak izi, araçtaki son teknoloji cihazlarda hızlıca geliştirilip sistemde taranarak sahibiyle eşleşmesi dakikalar içinde sağlanıyor. Böylelikle olay yeri inceleme ekipleri daha suç mahallinden ayrılmadan ilgili birimlere suçluyla ilgili somut bilgiler sunuyor.

Kriminal Daire Başkanlığı, KIRAÇ'ın yanı sıra Bursa Merkez Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Grup Amirliklerine 6 adet dizaynlı olay yeri inceleme aracı da teslim etti. Bu araçlar da il genelinde yaşanabilecek afetler ya da suç mahallerinde delil ve kimlik tespiti çalışmalarının hızlanmasında büyük rol oynayacak.