Artvinlilerden Muhammet Tekin'e tam destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa 2'inci Bölge Adayı Muhammet Tekin, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MHP Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı Muhammet Tekin, tarihi 14 Mayıs seçimlerine yönelik gerçekleştirilen programlar çerçevesinde Artvin dernekleri ile bir araya geldi. Bursa'da yaşayan Artvinlilerin, Bursa'nın gelişimine büyük katkıları olduğuna dikkat çeken Tekin, seçim öncesi Bursa'da yaşayan Artvinlilerden tam destek aldı.

Artvinliler olarak Bursa'ya ve Bursaspor'a tam destek vereceklerinin sözünü veren Tekin, "Bursa'daki Artvinliler kendi kültürünü yaşarken Bursa kültürüne katkıları gözden ırak tutmamak gerektiğine inanıyorum. Böyle bir değer ifadesinin sentezlenmiş olması bize güç veriyor. Bunun üzerinden siyaset yapmayı çok yerinde buluyorum. Kendi insanımızı soran, sorgulayan, sahibi olan Bursa'ya sahip çıkan Bursa'nın mimarisinden altyapı hizmetlerine kadar özellikle deprem geri dönüşüm dahil olmak üzere bütün meselelerin çözümlerini biz Artvinli olup da Bursa'da yaşayan Artvinli Bursalılar olarak yapmak azmi ve kararlılığı içerisinde siyasi zeminde olmayı ve bunu Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde sürdürmeyi düşünüyoruz. Yarın başka siyasi hareketlerde Artvinli hemşerilerimize değer verilen zeminlerin oluşturulması adına bunun ön artçı olduğunu ifade ediyorum ve bu artçıyı Türk siyasetinde anlamlı bir yere oturtalım diyorum. Tıpkı şu içinde bulunduğumuz Yeşilyayla ve buradaki Demirköy derneğimizin içinde oturuyor ve sohbet ediyoruz. Duvarda Bursaspor amblemi var bu şunun ifadesi, yaşasın Artvin, yaşasın Bursaspor, yaşasın Bursa'daki Artvinliler ve Bursa'nın varlığı, geleceği demektir. Bütün Artvinliler olarak Bursaspor'a sonuna kadar sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.