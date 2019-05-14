Aş evinde iftar bereketi

Gemlik Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ve hiçbir çocuk yatağa aç girmesin kampanyasıyla ramazanda yardımlaşma anlayışını başka bir boyuta taşıdı. Her gün iki bin aileye yemek götüren ve ramazan boyunca yaklaşık 60 bin kişilik yemek çıkartan Gemlik Belediyesi, üç farklı noktada bulunan aş evlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise iftarını vatandaşlarla beraber Ömer Kahraman hizmet binasında yaptı. Başkan Sertaslan, vatandaşlarla beraber iftar yapmanın huzurunu yaşadıklarını ifade ederken, Gemlik'te hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini önemsediklerini belirtti. İftar yemeğinin düzenlenmesinde ve dağıtılmasında görev alan gönüllü ve personellere teşekkür ederken belediye olarak bu hizmeti vermenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Belediye olarak sadece aş evlerinde değil ihtiyaç sahiplerinin evlerine de yemek ulaştırdıklarını vurgulayan Sertaslan, “Kaymakamlık ve dernekler tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 2 bin yurttaşımızın da evlerine sıcak yemek götürüyoruz” dedi.

Gemlik Belediyesi olarak bu sene 465 bin TL'lik bir ramazan bütçesi belirlediklerini ve bu bütçenin karşılanması belediye imkanlarını zorladığını ifade eden Başkan Sertaslan, sadece ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmak amacıyla kullanacakları Gemlik Belediyesi hesabına vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.