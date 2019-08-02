İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Asansör boşluğuna düşen genç ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl İlçesinde babasının mobilya atölyesine ziyarete giden 14 yaşındaki genç karanlıkta görmediği yük asansörü boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde babasının mobilya atölyesine ziyarete giden 14 yaşındaki genç karanlıkta görmediği yük asansörü boşluğuna düşerek ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, olay Mahmudiye Mahallesi Spor Sokak'taki atölyede meydana geldi. İmalathanenin 4.katına çıkan Talha C. (14), karanlıkta görmediği yük asansörü boşluğundan aşağı düştü. Talha C. önce süngerlerin üzerine ardından da beton zemine düştü. Ölümden dönen Talha C, ailesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Talha C. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.