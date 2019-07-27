Aşçı kıyafetlerini giyip mutfağa girdiler

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından 3-6 yaş arasındaki okul öncesi çocuklara yönelik yürütülen “Sağlıklı Yaz Okulu” projesi sona erdi.

Orhangazi Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında yaşları 3 ile 6 arasında değişen okul öncesi çocuklara eğitim verildi. Orhangazi Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Sevgi Bahçesi Ana Okulu tarafından yürütülen proje kapsamında ana okulu öğrencilerine Sağlıklı Yaz Okulu eğitimleri verildi. 4 hafta süren eğitimler iki aşamalı olarak yapıldı. İlk aşamada Sevgi Bahçesi Anaokulu'nda öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemi ile ilgili sunumlar yapıldı. Dr. Ömer Öktem, Uzman Diyetisyen Mehtap Oktay Gündüz ve Çocuk Gelişim Uzmanı Ebru Teksöz nezaretinde verilen eğitimlerin dördüncü ve son haftasında ise SYM'de çocuklara kendi sandviçlerini hazırlama eğitimleri verildi.

4 haftalık eğitimin ardından Orhangazi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde eğitim alan çocuklar için uygulama ve sertifika töreni düzenlendi. Programda minik öğrenciler aşçı kıyafetlerini giyip SYM'nin mutfağına girdiler. Burada kendi elleriyle hazırladıkları sandviçleri yediler. Daha sonra minik öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.