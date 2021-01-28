Aşevi ve misafirhane ihtiyaç sahiplerinin yanında

Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Esentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve bünyesinde aşevi ile misafirhanenin de olduğu yeni binada faaliyetlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan, aşevinin ve diğer faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü de bu binaya aldıklarını söyledi. Özkan, hayırseverlerin aşevi için yoğun bir yardım talebi olduğuna işaret ederek yaparak, ‘Sağ olsun ilçemizdeki hayırseverlerimiz, aşevine gıda konusunda sürekli desteklerini sağlıyor. Biz de bu gelen gıda destekleriyle hazırladığımız yemekleri, ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyoruz. Dileyen vatandaşlarımız aşevi için doğrudan gıda yardımında bulunarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız bu yemeklere destek olabilir” dedi.

Aşevinin faaliyete geçmesiyle birlikte günlük ortalama 500 kişiye ücretsiz yemek dağıtıldığını belirten Ali Özkan, “Yeri geldiğinde ekiplerimiz, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi yaşlı ve hasta vatandaşlarımız için sıcak yemeği evlerine kadar götürüyor. Bunun haricinde, karantinaya giren vatandaşlarımıza da diledikleri takdirde günlük sıcak yemeklerini ekiplerimiz doğrudan evlerine ulaştırabiliyor. Bunun için talep eden vatandaşlarımızın, Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait 0224 676 55 33 aramaları yeterlidir” dedi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, özellikle pandemi sürecinde ciddi bir mücadele verdiklerini belirten Başkan Özkan, rutin yardım işlerinin yanı sıra pandemi sürecinde Vefa Gruplarına, Sağlık Müdürlüğü ekiplerine ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap vererek, başarılı bir sonuç ortaya koymuştur” dedi.

Hastalara destek sürüyor

Başkan Ali Özkan, Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki yatalak hastalar için bulunan özel elektronik hasta yataklarının da talep gelen vatandaşların evlerine ücretsiz kurulduğunu belirterek, aynı şekilde gelen talepler doğrultusunda tekerlekli sandalye ihtiyaçlarının da karşılandığını söyledi.

Öte yandan, Karacabey Belediyesi tarafından yine vatandaşlar için ücretsiz hasta nakil ambulansı hizmeti de verilirken, aylık ortalama 60 hastanın bu şekilde naklinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Sevgi Mağazasında titiz çalışma

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ayrıca, Sevgi Mağazası altında vatandaşlardan gelen kıyafetler kullanılabilirlik durumuna göre elemeden geçirilip, yıkatılıp ütülenerek, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Aynı zamanda mağazada sadece kıyafet değil, iyi durumdaki ev eşyaları için de vatandaşlardan gelen bilgi doğrultusunda eşyaların evlerden alınıp temizliği yapılarak, yine ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edildiği kaydedildi.

Ekipler tarafından ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamalarında 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra yalnız yaşayan vatandaşların da dışardaki her türlü alışveriş ve fatura ödeme gibi ihtiyaçlarının karşılandığı ifade edildi.